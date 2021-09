Verkehr : Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ein 40-Jähriger ist am Mittwochabend nahe Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden.

Neubrandenburg | Wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, überschlug sich der Wagen des Mannes, nachdem er von der Landstraße abgekommen und mit dem Baum kollidiert war. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Mann in seinem Auto eingeklemmt worden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. ...

