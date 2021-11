Kriminalität : Autodieb nach Verfolgungsjagd mit Nagelgurt gestoppt

Mit einer Art Nagelgurt hat die Polizei einen 32-jährigen Autodieb nach längerer Verfolgungsjagd in der Region Stralsund gestoppt.

Süderholz | Der Mann hatte den Wagen am frühen Donnerstagabend in Stralsund entwendet, wie die Polizei mitteilte. Die Frau des Autobesitzers hatte den Diebstahl gemeldet. Als Beamte das fahrende Auto am Stadtrand entdeckten und den Dieb zum Anhalten aufforderten, fuhr dieser stattdessen mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts. Auf den Bundesstraßen in Richtu...

