Kriminalität : Autofahrer reißt Wahlplakate herunter: 2,17 Promille

Mit einem Atemalkoholwert von 2,17 Promille hat die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte einen Mann beim Autofahren und Herunterreißen von Wahlplakaten gestellt.

Feldberger Seenlandschaft | Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend bei Dolgen in der Region Feldberg. Der 38-Jährige sei auf das Dach seines Wagens gestiegen, um Plakate verschiedener Parteien herunterzuholen. Ein Zeuge rief die Beamten. Diese stellten den Mann, der das an vier Orten gemacht haben sollte. Wegen des Alkohols muss...

