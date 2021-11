Unfälle : Autofahrerin stirbt nach Unfall nahe Witzin

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der B104 nahe Witzin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) tödlich verunglückt.

Witzin | Die 55-Jährige wurde am Montagabend in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Zuvor war ihr Wagen aus noch ungeklärten Gründen mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Der 47 Jahre alte Mann am Steuer des Lieferwagens wurde nur leicht verletzt. Die Bundesstraße blieb für längere Zeit vo...

