Unfälle : Autos kollidieren mit Lastwagen: Drei Verletzte

Fast zeitgleich haben sich am Freitag in Westmecklenburg zwei ähnliche Unfälle ereignet. Zwei Autos kollidierten mit Lastwagen. In beiden Fällen waren es Vorfahrtsfehler.

Crivitz/Neustadt-Glewe | Bei zwei Unfällen mit Lastwagen sind am Freitag in der Nähe von Schwerin drei Menschen verletzt worden. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf insgesamt mehr als 55.000 Euro. Auf der Bundesstraße 191 bei Neustadt-Glewe und auf der B 321 in Crivitz (Ludwigslust-Parchim) waren zwei Autos jeweils mit einem Lkw zusammengestoßen, was zum Teil für erheb...

