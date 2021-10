Unfälle : Autos zusammengestoßen: Zwei Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß zweier entgegenkommender Autos auf einer Landstraße bei Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) sind die beiden Fahrerinnen schwer verletzt worden.

Golchen | Eine 54-Jährige habe am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto zum Überholen angesetzt, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie das Auto einer entgegenkommenden 58-Jährigen übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Frauen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Unter anderem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autos waren nicht mehr fahrt...

