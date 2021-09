Notfälle : Berliner streiten sich an Ostsee: Mann rennt weg

Ein handfester Streit eines Paares aus Berlin beim Frühstück hat einen großen Sucheinsatz der Polizei auf der Halbinsel Fischland-Darß ausgelöst.

Prerow | Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, war der 79 Jahre alte Mann nach dem Streit am Donnerstag in Prerow erregt weggelaufen, vermutlich den langen Ostseestrand entlang. Als der Senior sich mittags immer noch nicht gemeldet hatte, schaltete die 73 Jahre alte Ehefrau die Polizei ein. Per Hubschrauber, Fährtenhund und Streifenwagen wurden große Te...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.