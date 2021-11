Gesellschaft : Bernhardt: „Gewalt gegen Frauen verletzt Menschenrechte“

Anlässlich des internationalen Aktionstages gegen Gewalt an Frauen hat Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) noch einmal eindringlich auf dieses gesellschaftliche Problem hingewiesen.

Schwerin | „Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt in ihrer Partnerschaft. Betroffen sind Frauen aus allen sozialen Schichten und in jedem Alter“, sagte sie am Donnerstag in Schwerin. Sensibilisieren und Sichtbarmachen seien unerlässlich, um häusliche und sexualisierte Gewalt gegen Frauen aus der Tabuzone herauszuho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.