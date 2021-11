Tarife : Beschäftigte im Groß- und Außenhandel bekommen mehr Geld

Ab Oktober dürfen sich die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel in Mecklenburg-Vorpommern auf mehr Geld freuen.

Schwerin | „Die Löhne und Gehälter steigen rückwirkend zum 1. Oktober 2021 um 3 Prozent und ab dem 1. April 2022 um weitere 1,7 Prozent“, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag. Daneben sollen auch die Auszubildenden profitieren, ihre Vergütungen steigen den Angaben zufolge zum 1. August 2021 um 30 Euro und am 1. August 2022 um 20 Eu...

