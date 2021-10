Wahlen : Bestätigt: SPD gewinnt Bundestagswahl in MV klar

Der Landeswahlausschuss hat auf seiner Sitzung am Montag das Ergebnis der Bundestagswahl für Mecklenburg-Vorpommern bestätigt.

Schwerin | Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis habe es keine Änderungen bei den gewählten Wahlkreisbewerbern im Land gegeben, teilte die Landeswahlleiterin in Schwerin nach gut einstündiger Beratung mit. Am 26. September waren in Mecklenburg-Vorpommern sowohl Landtag als auch Bundestag gewählt worden. In beiden Wahlen lag die SPD vorn. Bei der Bundestagswahl k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.