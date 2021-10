Kriminalität : Betrüger spionieren Kontodaten aus und stehlen Tausende Euro

Die Polizei in Vorpommern warnt aus aktuellem Anlass vor raffinierten Internet-Bankbetrügern.

Stralsund | Wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Stralsund sagte, häufen sich seit Ende September Fälle, bei denen Geld von Konten mehrerer Banken verschwand, ohne dass Inhaber das gleich mitbekamen. In einem Fall verschwanden in mehreren Schritten insgesamt 45.000 Euro bei einem Geschädigten. Bisher seien Fälle von betroffenen Frauen und Männern im Alter von...

