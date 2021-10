Verkehr : Betrunkener Kraftfahrer rammt Auto in Hofeinfahrt

Ein volltrunkener Kraftfahrer hat am Donnerstagabend in Tewswoos bei Vielank (Kreis Ludwigslust-Parchim) die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren und den Polizeiangaben zufolge einen Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro verursacht.

Vielank | Nach ersten Erkenntnissen war der 31-Jährige an einer Einmündung von der Straße abgekommen, hatte einen Gartenzaun niedergewalzt und ein auf dem Privatgrundstück parkendes Auto gerammt. Bei dem Fahrer, der unverletzt geblieben sei, stellte die herbeigerufene Polizei einen Atemalkoholwert von 3,05 Promille fest. Der Führerschein des Mannes sei sicherge...

