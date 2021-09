Kriminalität : Betrunkener schlägt 18-Jährige bei Auseinandersetzung

Ein betrunkener Mann hat auf einem Supermarktparkplatz in Velgast (Kreis Vorpommern-Rügen) eine Frau geschlagen und sie schwer verletzt.

Velgast | Der 39-Jährige war am Samstagnachmittag mit der 18 Jahre alten Frau in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,62 Promille. Da er Widerstand gegen die Polizei leistete, wurde er gefesselt. Es wurden Anzeigen wegen gefä...

