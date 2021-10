Wetter : Bisher geringe Schäden bei Herbststurm: Unfälle bei Parchim

Sturmböen lassen in Mecklenburg-Vorpommern etliche Bäume abbrechen. Aber landesweit sind zunächst nur geringe Schäden zu verzeichnen. Bei Parchim haben zwei Autofahrer großes Glück.

Ludwigslust | Der erste größere Herbststurm 2021 hat am Donnerstag bis zum Mittag kaum nennenswerte Schäden in Mecklenburg-Vorpommern angerichtet. Feuerwehren mussten zwar landesweit dutzendweise umgeknickte Bäume und abgebrochene Äste von Straßen räumen, aber zu größeren Straßensperrungen kam es nicht, wie die Polizeien in Rostock und Neubrandenburg berichteten. ...

