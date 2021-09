Leute : Böwe statt Bukow: Ermittlerinnen bei Rostocks „Polizeiruf 110“

Der „Polizeiruf 110“ aus Rostock hat ein neues Ermittlerinnen-Duo: Melly Böwe, gespielt von Lina Beckmann, wird künftig gemeinsam mit Katrin König (Anneke Kim Sarnau) in der Hansestadt auf Verbrecherjagd gehen, wie der NDR am Montag mitteilte.

