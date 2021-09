Agrar : Brandenburg erwartet Hilfe im Kampf gegen Schweinepest

In Brandenburg wird an vielen Fronten gegen die Afrikanische Schweinepest gekämpft. Es gibt doppelt umzäunte Zonen und Korridore, in denen Wildschweine komplett entnommen werden. Die Seuche soll nicht in den Westen gelangen.

Potsdam | Ein Jahr nach dem ersten amtlich bestätigten Fall der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland in Brandenburg lässt aus Sicht von Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) der Seuchendruck aus Polen nicht nach. „Die Länder Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind das Bollwerk für den Westen“, betonte Nonnemacher am Freitag in...

