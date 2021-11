Telekommunikation : Breitbandausbau auf Rügen schreitet voran

Mehr Haushalte auf Rügen sollen mit schnellem Internet versorgt werden.

Gingst | Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR) und Vodafone wollen gemeinsam ein Glasfaser-Netz für mehr als 2000 Haushalte und Unternehmen in 1400 Gebäuden bauen und betreiben, wie Vodafone am Freitag mitteilte. In einem ersten Bauabschnitt, zu dem etwa die Gemeinde Gingst gehört, werde schon gearbeitet. Das Projekt soll vor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.