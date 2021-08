Wahlen : Briefwahlunterlagen werden ab 4. September versandt

Die Briefwahlunterlagen zur Landtags- und Bundestagswahl werden in Mecklenburg-Vorpommern zusammen ab dem 4. September versandt.

Schwerin | Wer per Brief wählen möchte, muss dies bei der Gemeindewahlbehörde beantragen, wie Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke am Montag in Schwerin mitteilte. Dies sei schriftlich oder mündlich - allerdings nicht telefonisch - möglich. Ein Vordruck befinde sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten spätestens bis zum 4. Septe...

