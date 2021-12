Fischerei : Bund unterstützt Fischer bei Umstellung auf selektive Netze

Die Bundesregierung will die Ostseefischer bei der im kommenden Jahr zwingenden Umstellung auf selektive Fangnetze in der Schollen- und Plattfischfischerei unterstützen.

Kiel | Geplant sei, gemeinsam mit den Ländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Hälfte der förderfähigen Ausgaben für die neuen Fanggeräte zu übernehmen, wie das Agrarministerium am Mittwoch in Berlin ankündigte. Die EU-Kommission plant demnach, vom Frühjahr an solche selektiven Netze verbindlich vorzuschreiben. „Selektive Fangnetze sind s...

