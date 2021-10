Flüchtlinge : Bundespolizei in Vorpommern: Viele illegale Grenzübertritte

Die Bundespolizei in Vorpommern registriert weiter hohe Zahlen bei illegalen Einreisen.

Löcknitz | Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte, wurden am Wochenende bis Montagfrüh zwischen Pomellen und Hintersee (Vorpommern-Greifswald) 86 Männer, Frauen und Kinder aufgegriffen, die nach eigenen Angaben fast ausschließlich aus dem Irak kamen. Mehr als 90 Prozent seien junge Männer. Sie stellten Asylanträge und seien in Erstaufnahmeeinr...

