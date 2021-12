Verkehr : Bus- und Bahnfahren wird im Süden Vorpommerns teurer

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wird das Bus- und Bahnfahren im kommenden Jahr teurer.

Torgelow | Wie die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (VVG) am Freitag mitteilte, steigt der Preis pro Ticket ab 1. Januar im Schnitt um fünf Prozent. Dies betreffe die Anklamer Verkehrsgesellschaft mbH, den Omnibusbetrieb Ronny Pasternak Lassan, die Usedomer Bäderbahn GmbH Heringsdorf und die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH mit Sitz in To...

