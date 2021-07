Parteien : CDU-Spitzenkandidat Sack für Hochschule in Schwerin

Die Landeshauptstadt Schwerin sollte aus Sicht des CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Michael Sack, eine Hochschule bekommen.

Schwerin | „Spätestens seitdem bekannt ist, dass es die Fachhochschule des Mittelstandes perspektivisch nach Rostock zieht, deutet sich an, dass die akademische Ausbildung in Schwerin auf Sicht brachliegen wird“, sagte Sack während seiner Wahlkampftour am Dienstag in Schwerin. „Ohne Frage ist das ein Alleinstellungsmerkmal für eine Landeshauptstadt - aber gewiss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.