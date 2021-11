Brauchtum : Corona-Fall bei Karnevalsparty: Teilnehmer in Quarantäne

Nach der Proklamation der Karneval-Prinzenpaare in Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) müssen zahlreiche Mitwirkende, die nicht geimpft oder genesen sind, in Quarantäne.

Dömitz | Außerdem müssen sie zum PCR-Test, wie der Landkreis verfügte. Die Mitglieder der Gruppen „DCC Minis“, „Kindergarde“ und „Funny Funkys“ seien in so engem Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person gewesen, dass eine Übertragung nicht ausgeschlossen werden könne, hieß es am Donnerstag. Die Karnevalsveranstaltung hatte am vergangenen ...

