Gesundheit : Corona-Inzidenz in MV steigt leicht auf 34,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist am Samstag leicht auf 34,6 gestiegen.

Rostock | Insgesamt wurden 90 Corona-Neuinfektionen registriert, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei 33,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gelegen. Vor einer Woche hatte er bei 30,8 gelegen. Unter Ungeimpften liegt die Inzidenz laut Lagus bei 71,6, bei Geimpften bei 8,0. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.