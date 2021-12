Demonstrationen : Corona-Proteste: Polizei rechnet mit friedlichem Verlauf

Die Polizei geht bei den am Montagabend geplanten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Rostock und Greifswald - wie in der Vergangenheit - von friedlichen Veranstaltungen aus.

Greifswald | „Dennoch ist in letzter Zeit wieder verstärkter Zulauf zu den sogenannten Anti-Corona-Protesten zu verzeichnen“, hieß es vom Polizeipräsidium in Neubrandenburg am Montag. Auch in Rostock verwiesen die Beamten darauf, dass die letzte Montagsdemonstration mit 850 Teilnehmern fast siebenmal so groß war wie in der Vorwoche. Wegen der erwarteten höheren...

