Krankenhäuser : Demmin: Landkreis muss Millionendefizit bei Klinik schließen

Beim kreiseigenen Krankenhaus Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) klafft ein Finanzloch von rund fünf Millionen Euro.

Demmin | Dies müsse bis zum Jahresende geschlossen werden, erklärte Landrat Heiko Kärger (CDU) am Montag in Neubrandenburg auf dem Kreistag. Ursachen für die Finanzprobleme seien gesunkene Fallzahlen und damit eine geringere Auslastung des Hauses mit 200 Betten während der Corona-Pandemie sowie offene Forderungen des Krankenhausträgers an die Krankenkassen. Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.