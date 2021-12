Gesundheit : Demmin weiter mit höchster Ämter-Wochen-Inzidenz: Über 1200

Die Stadt Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) verzeichnet weiter eine für Mecklenburg-Vorpommern besonders hohe Wochen-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen.

Neubrandenburg | Wie der Landkreis am Dienstag mitteilte, lag diese aktuell bei 1292 registrierten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und damit die dritte Woche in Folge über 1000. Dafür sorgten 136 Neuinfektionen binnen sieben Tagen in der Hansestadt mit 10 500 Einwohnern. Der Grund dafür sei unklar, hieß es aus dem Rathaus. Dahinter liegt die Stadt Dargun mit 969....

