Musik : Die „Leoniden“ sorgen beim Forstrock in Jamel für Stimmung

Trotz Nieselregen feierten am Freitagabend nach einer Corona-Zwangspause wieder eine bunte Schar an Zuschauern in dem kleinen Ort Jamel. Das Festival engagiert sich gegen die starke rechte Szene in dem Ort.

Jamel | Das Festival Jamel Rockt den Förster hat am Freitag nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr wieder seine Tore geöffnet. Die Veranstaltung protestiert gegen die starke Neonaziszene in dem Ort. Den Headliner für das in diesem Jahr deutlich verkleinerte Line-up gab am Eröffnungsabend die Indierock-Band Leoniden aus Kiel. „Wir sind das erste Mal ein Übe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.