Kriminalität : Diebe stehlen 30.000-Euro-Motorrad in Vorpommern

Die Polizei in Vorpommern fahndet nach einem rund 30.000 Euro teuren Motorrad.

Greifswald | Die weinrote Maschine einer bekannten amerikanischen Kultmarke wurde einem Hamburger am Samstag beim Ausflug an das Strandbad Eldena in Greifswald gestohlen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Trotz sofortiger Suche fehle von dem knapp 300 Kilogramm schweren Zweirad des 46-jährigen Mannes bisher jede Spur. Der Besitzer hatte das Motorrad mit meh...

