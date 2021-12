Kriminalität : Diebe stehlen Tannenbäume in Neustrelitz

Die Polizei sucht in der Region Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) zum wiederholten Mal nach gestohlenen Weihnachtsbäumen.

Neustrelitz | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurden von einer Verkaufsfläche an einem Supermarkt im Zentrum 25 Nordmanntannen entwendet. Nach ersten Ermittlungen wurde die Umzäunung aus Bauzäunen in der Nacht zu Dienstag aufgebrochen und die Bäume mit einem größeren Fahrzeug weggeschafft. Es war seit 2016 bereits der vierte Tannenbaumklau zu Begin...

