Kriminalität : Diebe stehlen Traktor samt Hänger von Baustelle an B109

Von einer Rohrleitungsbaustelle bei Rollwitz (Vorpommern-Greifswald) haben Unbekannte einen Traktor samt Anhänger gestohlen.

Rollwitz | Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wird der Sachschaden auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Die moderne Landmaschine war bei einem Baubetrieb im Einsatz. Dieser füllt die Trasse der vollständig verlegten Erdgas-Leitung Eugal wieder mit Mutterboden und richtet sie für den Pflanzenanbau her. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrzeug am Freitagna...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.