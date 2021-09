Kriminalität : Diebe stehlen modernen Mini-Bagger an Autobahn-Rastanlage

Einen neuen, rund 40.000 Euro teuren Mini-Bagger haben Unbekannte bei Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) gestohlen.

Neustadt-Glewe | Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, stand das Baugerät auf einer Baustelle an der Tank- und Rastanlage der Autobahn 24 Berlin-Hamburg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mini-Bagger in der Nacht zu Mittwoch auf ein Transportfahrzeug verladen und damit wohl abtransportiert, vermutlich über die Bundesstraße 191. ...

