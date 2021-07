Kriminalität : Diebstahl von Medikamenten in Neustrelitz aufgeklärt

Die Polizei hat einen Medikamentendiebstahl in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) dank eines anonymen Hinweises schnell aufklären können.

Neustrelitz | Ein großer Teil der Beute wurde in den Wohnungen von zwei 30 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen in Neustrelitz gefunden, teilte die Polizei am Mittwoch in Neubrandenburg mit. Der Einbruch betraf am Wochenende eine Tagesklinik unmittelbar neben dem Krankenhaus am Stadtrand. Die Täter hatten die gesamte Einrichtung durchwühlt und Medikamente, Corona-Tes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.