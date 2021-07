Unfälle : Dramatische Aktion: Thüringer stirbt in Ostsee

Tückische Strömungsverhältnisse der Ostsee haben am Sonntag etliche Schwimmer vor Rügen in Not gebracht. Retter bargen vier Männer, für einen 54-Jährigen aus Thüringen kam aber jede Hilfe zu spät.

Dranske | Beim Baden in der Ostsee vor der Insel Rügen ist am Sonntag ein Urlauber aus Thüringen ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war der 54-Jährige aus Mühlhausen am Zeltplatz nahe Nonnevitz/Bakenberg ins Wasser gegangen und dabei abgetrieben worden. Der Zeltplatz liegt an der Nordspitze der Insel Rügen, wo sich häufig gefährliche Strömung...

