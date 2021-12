Gesundheit : Drese: 120.000 Impfungen in Corona-Impfaktionswoche in MV

Die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus kommen wieder in Fahrt. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Drese werden wöchentlich so viele Menschen geimpft wie im Sommer. Doch die Impfaktionswoche verlief nicht ganz sorgenfrei.

Schwerin | Hausärzteverband und Gesundheitsministerium haben sich zufrieden gezeigt mit dem Verlauf der landesweiten Impfwoche in Mecklenburg-Vorpommern. Vom 3. bis 10. Dezember seien in Praxen und Impfstützpunkten etwa 120.000 Impfungen verabreicht worden, so viele wie wöchentlich in der Hochzeit der Impfungen im Sommer. „Diese Zahlen zeigen, wie leistungsfähig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.