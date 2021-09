Gesundheit : Drese: Geschlechterunterschiede bei Corona berücksichtigen

Landessozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat sich für eine stärkere Berücksichtigung von Geschlechterunterschieden im Umgang mit der Corona-Pandemie ausgesprochen.

Greifswald | Das gelte unter anderem für die medizinische Behandlung, aber auch bei der Kommunikation und in der Forschung, erklärte sie am Donnerstag zum Start einer Tagung zu dem Thema in Greifswald. Es sei wichtig, Lehren aus der Pandemie zu ziehen. Es ließen sich bereits jetzt Unterschiede zwischen Frauen und Männern etwa bei der Inanspruchnahme von Versorg...

