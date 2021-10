Bau : Edeka nimmt neues Frischelager in Betrieb

Der Einzelhändler Edeka hat am vergangenen Wochenende in Malchow ein neues Frischelager in Betrieb genommen.

Malchow | In die Neuaufstellung des Standorts investiere man rund 65 Millionen Euro, hieß es von Edeka Nord am Dienstag. Der bestehende Gebäudekomplex sei nach fast zweijähriger Bauzeit um einen etwa 25.000 Quadratmeter großen Bau erweitert worden. Zusätzlich sei auf dem Neubau eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von ungefähr 1,8 Megawatt errichtet word...

