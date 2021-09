Kriminalität : Einbrecher stehlen Computer und legen Gewerkschaften lahm

Unbekannte haben die Arbeit von Gewerkschaften in Neubrandenburg lahmgelegt.

Neubrandenburg | Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, sind Einbrecher in mehrere Büros eines Geschäftshauses eingestiegen und haben tragbare Computer und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Zudem wurden etliche Räume mehrerer Büromieter durchwühlt und Schäden an Türen und Einrichtungen angerichtet. Als Tatzeit gab die Polizei den Zeitraum v...

