Unfälle : Elf Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf B110 nahe Anklam

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 110 nahe Relzow (Vorpommern-Greifswald) sind am Donnerstag elf Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Anklam | Wie die Polizei mitteilte sei ein Kleinbus mit einem Fahrschulwagen frontal kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen sei der 66-jährige Fahrer mit seinem Kleinbus in einer Kurve in den Gegenverkehr gekommen. Neben dem Fahrer befanden sich in dem Kleinbus demnach drei Jungen im Alter von 4, 6 und 7 Jahren sowie fünf Frauen im Alter von 28 bis 56 Jahren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.