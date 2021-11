Theater : Ende für große Oper: Mehr Vielfalt bei Schlossfestspielen

Die für ihre opulenten Opern-Inszenierungen unter freiem Himmel bekannten Schlossfestspiele in Schwerin finden vom kommenden Sommer an mit einem neuen Konzept statt.

Schwerin | Wie der Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters, Hans-Georg Wegner, am Dienstag in Schwerin mitteilte, werden sich 2022 erstmals alle sechs Sparten des Hauses an der Gestaltung des Sommerspielplans beteiligen. Für die Zeit vom 23. Juni bis 17. Juli seien mehr als 50 Vorstellungen und Konzerte geplant. Die bisherige Hauptspielstätte auf d...

