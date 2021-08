Kriminalität : Enkeltrick in Rostock in letzter Sekunde verhindert

Eine 69-Jährige in Rostock wäre beinahe Opfer eines ausgeklügelten Enkeltricks geworden.

Rostock | Mindestens drei Männer hatten die Frau am Freitag mehrfach angerufen und zu einer Geldübergabe überredet, teilte die Polizei am Samstag mit. So hätten ein vermeintlicher Polizist, ein Pflichtverteidiger und ein Haftrichter den gesamten Tag über abwechselnd mit ihr telefoniert. Ihr Sohn säße in Untersuchungshaft, weil er bei einem Verkehrsunfall ein kl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.