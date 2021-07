Agrar : Erdbeersaison neigt sich dem Ende zu: Wie fällt Bilanz aus?

Die ersten Erdbeer-Verkaufshäuschen werden abgebaut, die Hochsaison ist vorbei. Die Preise sind kaum gefallen. Die Anbauer machen dafür gestiegene Lohnkosten und das Wetter verantwortlich.

Schwerin | Das Erdbeerjahr 2021 fällt nach Einschätzung von Anbauern in Mecklenburg-Vorpommern durchschnittlich aus. Wetterumschwünge mit Regen, gefolgt von Hitzetagen und wieder Regen hätten den Kulturen zugesetzt, sagte der Betriebsleiter des Erdbeerhofes Glantz in Hohen Wieschendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg), Jan van Leeuwen, am Freitag der Deutschen Pr...

