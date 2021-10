Unfälle : Erneut Radfahrer von Auto erfasst: Mann schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Auto in Vorpommern ist erneut ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Leopoldshagen | Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde der 54-Jährige am Morgen auf einer Straße bei Leopoldshagen (Vorpommern-Greifswald) von einem Auto erfasst. Der Radfahrer stürzte und kam mit Kopfverletzungen per Hubschrauber in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Nach ersten Erkenntnissen soll der Radfahrer mit Licht gefahren sein. Warum di...

