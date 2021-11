Gesundheit : Erstmals mehr als 1000 Neuinfektionen an einem Tag in MV

Die Corona-Lage verschlimmert sich immer schneller. Als Antwort darauf hat sich die Ministerpräsidentenkonferenz auf neue Regeln zur Eindämmung der Pandemie verständigt. Was genau künftig in MV gilt, will das Kabinett demnächst beschließen.

Rostock | Das hat es in Mecklenburg-Vorpommern bisher nicht gegeben: In den Laboren sind mehr als 1000 Corona-PCR-Tests an einem Tag positiv ausgefallen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Freitag 1004 nachgewiesene Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 264, vor einer Woche lag sie noch bei 188,9. Die künftig bun...

