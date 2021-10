Kriminalität : Feuer in Klinikum: Station evakuiert, Patient unter Verdacht

In einem Gebäude auf dem Neubrandenburger Klinikgelände wurde Feuer gelegt. Obwohl Feuerwehren schnell am Brandort waren, ist der Schaden hoch. Ein Patient steht unter dringendem Tatverdacht.

Neubrandenburg | Bei einem Feuer auf dem Gelände des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums in Neubrandenburg ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erläuterte, betraf der Brand nicht das große Hauptgebäude des Klinikums, sondern eine Extra-Station in einem separaten anderen Gebäude. Zwei Schwestern erlitten leichte Rauchvergiftung...

