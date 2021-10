Landtag : Förster eröffnet erste Sitzung des Landtags in Schwerin

Mit einem Bekenntnis zur Demokratie und Kritik an der Regierungspolitik in Land und Bund hat der AfD-Abgeordnete Horst Förster am Dienstag die achte Wahlperiode des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern eröffnet.

Schwerin | „Wir leben in einer stabilen Demokratie, deren Prinzipien bis auf marginale Randgruppen von niemandem in Frage gestellt werden. Gleichwohl hat die Demokratie keine Ewigkeitsgarantie. Sie muss sich im politischen Alltag stets aufs Neue bewähren“, sagte der 79-Jährige, dem als Alterspräsident die Aufgabe zufiel, die konstituierende Sitzung des neu gewäh...

