Wahlen : Frauenanteil im Landtag auf 36,7 Prozent: Lob vom Frauenrat

Der neue Landtag ist deutlich weiblicher als der bisherige.

Schwerin | Von den 79 Abgeordneten, die am Sonntag gewählt wurden, sind 29 Frauen, was einem Anteil von 36,7 Prozent entspricht. Im bisherigen Landtag hatte der Frauenanteil nur bei 23,9 Prozent gelegen. Mehr Frauen als Männer sitzen nach Angaben der Landeswahlleitung in den kleinen Fraktionen der Linken (fünf Frauen, vier Männer) sowie der Grünen und der FDP...

