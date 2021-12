Wetter : Frostig kalte Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern

Am Dienstag ist es frostig kalt bei Temperaturen um 0 Grad.

Schwerin | Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es eher keinen Schnee in der Region. In der Nacht sieht es ähnlich aus, Mecklenburg-Vorpommern bekommt vom Schnee und Regen eines Ausläufers eines Sturmtiefs über Irland nicht viel ab. An der Küste kann es Sturmböen geben, die auch am Mittwoch auftreten können. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.