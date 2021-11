Kirche : Für katholische Advents- und Weihnachtsgottesdienste gilt 3G

Katholische Gottesdienste in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg werden in der Weihnachtszeit mindestens unter 3G-Bedingungen stattfinden.

Hamburg | Das teilte das Erzbistum Hamburg angesichts der verschärften Corona-Lage am Freitag mit. Ungeimpfte Menschen können also nur mit einem aktuellen negativen Testergebnis teilnehmen. Gottesdienste nach dem 2G-Modell seien zudem möglich und würden eine größere Gestaltungsfreiheit erlauben, schrieb Erzbischof Stefan Heße in einem Brief an die Pfarreien....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.