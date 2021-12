Bildung : GEW beklagt unzureichendes Corona-Management

Binnen eines Monats hat sich die Zahl der in Schulen und Kitas Mecklenburg-Vorpommerns registrierten Corona-Fälle mehr als verdoppelt. Die Bildungsgewerkschaft GEW befürchtet, dass sich das Infektionsgeschehen durch Lücken im Management weiter ausbreitet.

Schwerin | Die Bildungsgewerkschaft GEW betrachtet das Infektionsgeschehen an Schulen und Kitas in Mecklenburg-Vorpommern mit Sorge und übt Kritik an der Arbeitsweise einzelner Gesundheitsämter. So habe es Rückmeldungen gegeben, dass diese Genesenen-Nachweise bereits vor der Freitestung am fünften Tag verschickt hätten. „So etwas darf nicht passieren!“, sagte di...

